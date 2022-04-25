Beşiktaş 0 - 3 Kasımpaşa (Maç özeti)

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Rakibi karşısında hiçbir varlık gösteremeyen Beşiktaş, sahadan 3-0 gibi farklı bir skorla yenik ayrıldı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri, 28 ve 82. dakikalarda Jackson Muleka ve 45+1'de Ben Ouanes kaydetti.

Konuk ekip, son 7 maçta 6 galibiyet elde etti ve puanını 47'ye yükseltti. Ev sahibi Beşiktaş ise yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde ilk kez yenildi ve 51 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Rıdvan’ın ceza sahası içine yolladığı uzun topu savunma kafayla uzaklaştırırken top Welinton’un önüne düştü. Bu oyuncunun ceza yayı üzerinde topun gelişine yaptığı şutta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya Ben Ouanes’in gelişine yaptığı vuruşta top direkten oyun alanına döndü.

28. dakikada Kasımpaşa sol kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Doğucan’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Spajic’in kafayla indirdiği topa yakın mesafeden şutunu çeken Muleka topu ağlara gönderdi. 0-1

30. dakikada savunma arkasına gönderilen uzun topu kontrol eden Muleka, sağ çaprazdan ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Ersin topu kornere çeldi.

32. dakikada rakiplerini geçerek sol taraftan ceza sahası içine giren Güven’in şutunda kaleci Ertuğrul topu oyun alanına çeldi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ghezzal’ın vuruşunda savunma topu çizgiden çıkarırken, Batshuayi’nin kontrol edemediği meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’da kaldı.

45+1. dakikada Hadergjonaj’ın kendi yarı alanından savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahası yayı üzerinde buluşan Ben Ouanes’in aşırtma vuruşunda top Ersin’in üzerinden ağlarla buluştu. 0-2

İKİNCİ YARI

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50. dakikada Souza'nın orta sahadan sol çapraza attığı pasla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

51. dakikada orta sahadan atılan uzun pasla başlayan atakta Ben Ouanes tek pasla Hadergjonaj'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Hadergjonaj'ın şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

67. dakikada Souza'nın ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Emirhan İlkhan'ın şutunda top üstten dışarı gitti.

82. dakikada Kasımpaşa skoru 3-0 yaptı. Umut Meraş'ın sol tarafta kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Hajradinovic topu hızla ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arkasında meşin yuvarlakla buluşan Muleka düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3

87. dakikada Ghezzal'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Souza'nın vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

90+5. dakikada Kenan Karaman'ın soldan ortaladığı topu arka direkte Larin tamamladı. Siyah-beyazlı oyuncunun boş kaleye yaptığı kale vuruşu uzak direkten auta gitti.

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Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazandı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yasin Kol, Serkan Olguncan, Aleks Taşçıoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Welinton, Vida (Dk. 62 N'Koudou), Montero, Rosier, Souza, Pjanic (Dk. 83 Larin), Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Umut Meraş), Ghezzal, Batshuayi (Dk. 62 Kenan Karaman), Güven Yalçın (Dk. 46 Emirhan İlkhan)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Evren Eren Elmalı, Spajic (Dk. 80 Brecka), Doğucan Haspolat, Fall (Dk. 80 Mabil), Hajradinovic, Eysseric (Dk. 88 Tunay Torun), Ben Ouanes (Dk. 84 Aabid), Muleka

Goller: Dk. 28 ve Dk. 82 Muleka, Dk. 45+1 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 22 Souza, Dk. 35 Pjanic, Dk. 36 Ersin Destanoğlu, Dk. 61 Vida, Dk. 68 Montero (Beşiktaş), Dk. 36 Muleka, 45+1 Ben Ouanes, Dk. 56 Spajic, Dk. 78 Donk, Dk. 90 Aabid (Kasımpaşa)