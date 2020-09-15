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Voleybol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 0-3 Eczacıbaşı VitrA

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Beşiktaş 0-3 Eczacıbaşı VitrA
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Aylin Turnaoğlu

Beşiktaş: Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan, Seray Altay, Ezgi Taşdemir, Sinem Yıldız, Elif Teksoy (Ece Güneşen, Zeynep Batmaz, Bengisu Aygün, Gökçe Akkaya)

Eczacıbaşı VitrA: Mirkovic, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Melis Durul,
Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı (Melisa Memiş)

Setler: 7-25, 9-25, 9-25

Süre: 49 dakika (15, 18, 16)

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