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Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 18:23,Son Güncelleme:/

Beşiktaş: 0-3 Eczacıbaşı VitrA

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Beşiktaş: 0-3 Eczacıbaşı VitrA

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Sadettin Kıral

Beşiktaş: Göknur Silen, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol, Sevval Burnazlar, Lal Verda Akın (Tuğçe Ersan, Gökçe Akkaya, Zuhal Çetin, Ece Uçarı, Elif Teksoy, Tuana Öztürk, Mina Özgel, Kardelen Karabıyık)

Eczacıbaşı VitrA: Newcambe, Ergül Eroğlu, Melis Durul, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Merve Dalbeler)

Setler: 12-25, 11-25, 14-25

Süre: 64 dakika (20, 21, 23)

Beşiktaş: 0-3 Eczacıbaşı VitrA

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