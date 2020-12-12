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Voleybol
AA Spor
Haber Giriş: 12.12.2020 - 17:38 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 0 - 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor

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Beşiktaş 0 - 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Selçuk Görmen

Beşiktaş: Ezgi Dilik, Deniz Hakyemez, Bengisu Aygün, Seray Altay, Rida Erlalelitepe, Sude Pehlivan (Erce Kasapoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Adlin Kaymaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Aslıhan Kılıç, Ecem Alıcı, Janset Cemre Erkul, Meryem Boz, Vasilantonaki (Eylül Akarçeşme, Pınar Atasever, Cansu Ayyıldız, Pelin Özkılıçcı)

Setler: 12-25, 18-25, 8-25

Süre: 68 dakika (21, 25, 22)

Beşiktaş 0 - 3 Aydın Büyükşehir Belediyespor

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