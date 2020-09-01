Beşiktaş 0-1 Sivasspor (The Land of Legends Cup'ta finalin adı Sivasspor - Fenerbahçe)
The Land of Legends Cup hazırlık turnuvasında Sivasspor, Beşiktaş'ı maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Beşiktaş ve Sivasspor The Land of Legends Cup karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 1-0 kazandı ve turnuvada finale adını yazdırdı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 32. dakikada kırmızı kart gördü.
Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. Sivasspor, cumartesi günü Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak. Beşiktaş ise cuma günü Antalyaspor ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle