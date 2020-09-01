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GeriFutbol Beşiktaş 0-1 Sivasspor (The Land of Legends Cup'ta finalin adı Sivasspor - Fenerbahçe)
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Haber Giriş: 01.09.2020 - 19:43 | Son Güncelleme:

Beşiktaş 0-1 Sivasspor (The Land of Legends Cup'ta finalin adı Sivasspor - Fenerbahçe)

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Beşiktaş 0-1 Sivasspor (The Land of Legends Cup'ta finalin adı Sivasspor - Fenerbahçe)
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The Land of Legends Cup hazırlık turnuvasında Sivasspor, Beşiktaş'ı maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Beşiktaş ve Sivasspor The Land of Legends Cup karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Sivasspor, 1-0 kazandı ve turnuvada finale adını yazdırdı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 90+2'de Yatabare kaydetti. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 32. dakikada kırmızı kart gördü.

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Beşiktaş - Sivasspor maçından fotoğraflar
Beşiktaş - Sivasspor maçından fotoğraflar

Turnuvanın ilk maçında Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finale adını yazdırmıştı. Sivasspor, cumartesi günü Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak. Beşiktaş ise cuma günü Antalyaspor ile üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Beşiktaş 0-1 Sivasspor (The Land of Legends Cupta finalin adı Sivasspor - Fenerbahçe)

 

Beşiktaş 0-1 Sivasspor (The Land of Legends Cupta finalin adı Sivasspor - Fenerbahçe)

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