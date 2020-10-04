Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği | Maçın özeti

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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Siyah beyazlı ekip, maçın başlarında yediği gole karşılık veremeyince sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu sezon ilk golünü atan Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü 8. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

Üst üste 2. yenilgisini alan Beşiktaş, 4 hafta sonunda 4 puanda kaldı. Gençlerbirliği ise ilk galibiyetini alarak puanını 4'e yükseltti.

Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği

GOL: 8' Stancu

5' Karşılaşma düşük bir tempoyla başladı. İki takım da yarı sahalarında paslaşıyorlar.

8' Gençlerbirliği, 8. dakikada Stancu'nun golüyle öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Stancu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

17' Beşiktaş'ta Dorukhan'ın Aboubakar'a doğru gönderdiği ara pasını Gençlerbirliği savunması kesti. Beşiktaş şu ana kadar hücumda çoğalmakta güçlük çekiyor.

20' İlk 20 dakikada Beşiktaş'ın isabetli şutu yok. Gençlerbirliği ise rakip kaleye tam 3 şut çekti.

27' Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin ara pasına Aboubakar hareketlenemedi ve ciddi bir pozisyon olamadı.

36' Dorukhan'ın pasına hareketlenen Aboubakar'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı ancak pozisyonun öncesinde ofsayt bayrağı kalkmıştı.

41' Beşiktaş tehlikeli geldi! Josef'in ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

44' Bu kez Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Sefa'nın vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

45' Beşiktaş ilk kez bu kadar tehlikeli geldi! Gökhan Töre kaleciyle karşı karşıya kaldı vuruşu kaleciden döndü.

46' Beşiktaş'ta ikinci yarının başında Dorukhan Toköz'ün yerine Bernard Mensah oyuna girdi.

50' Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Welinton kafayı vurdu ancak şutu yandan dışarı çıktı.

53' Candeias'ın kullandığı köşe vuruşta Toure topa vurmak istedi, Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

66' Gençlerbirliği gole çok yaklaştı! Montero, kaleci Ersin'i geçen topu çizgi üzerinden çıkarttı ve golü önledi.

73' Beşiktaş'ta Welinton sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi.

77' Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı. Daha sora ceza sahası üzerinde topla buluşan Hasic'in vuruşu üstten auta gitti.

84' Beşiktaş gole yaklaştı! Beşiktaş'ta Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Larin kafayı vurdu, şutu kaleci Nordfeldt'in kucağında kaldı.

90' Direk! Rıdvan'ın sol kanattan verdiği pas ile arka direkte topla buluşan Hasic'in şutu direkten geri döndü.



DE SOUZA'NIN LİSANSI ÇIKTI



Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.



Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yarın oynanacak karşılaşmada ilk kez Beşiktaş forması giyecek.



N'KOUDOU YİNE YOK



Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou'nun yarın oynanacak mücadelede de görev alması beklenmiyor.



Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yanı sıra geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Jeremain Lens ile Umut Nayir de forma giyemeyecek.



