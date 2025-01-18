Beşiktaş 0-0 Samsunspor (Süper Lig maçı)

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Samsunspor 64. dakikada Van Drongelen'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlılar son bölümde girdiği pozisyondan yararlanamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puanı 31 oldu. Ligde 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Samsunspor'un puanı ise 37'ye yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Samsunpor'un çıkarken kaptırdığı topta araya giren Al-Musrati’nin dokunduğu top Immobile’de kaldı. Immobile'nin ceza sahası dışında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Emirhan Topçu’nun kafa vuruşunda topu önünde bulan Emre Kılınç, ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

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İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rashica, Rafa, Immobile.

Samsunspor: Okan, Kingsley, Van Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Bennasser, Emre, Holse, Muja, Marius.