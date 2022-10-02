Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe pozisyonlardan yararlanamazken Beşiktaşlı futbolcular sık sık ofsayta yakalandı.

Mücadelenin ikinci devresinden de gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Beşiktaş'ın puanı 15 oldu. Fenerbahçe ise 1 maç eksiğiyle 14 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9uncu dakikada Szalainin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Valencianın sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı çıktı.



31inci dakikada sol kanattan Masuakunun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışındaki Salihin yeniden içeri doldurduğu topa penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



44üncü dakikada Salihin ara pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Muleka, bekletmeden yerden içeri çevirdi. Arka direğe koşan Weghorstun kayarak yaptığı vuruşta Fenerbahçe savunması ayak koydu ve top kornere gitti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0lık eşitlikle sona erdi.



55inci dakikada Lincolnün savunmada attığı uzun pas sonrasında ceza sahası içinde Saiss kafayı vurdu. Szalai, önünde bulduğu top kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.



78inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Weghorstun hareketlendiği top auta gitti.



87nci dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta rakiplerinden sıyrılan Rosierin ortasında ceza sahası içinde Weghorst kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



89uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ghezzal ortasını yaptı. Weghorstun kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Joao Pedro.