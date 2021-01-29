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Futbol
İHA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:43 | Son Güncelleme:

Besard Sabovic, Kayserispor'da! 2.5 yıllık sözleşme...

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Besard Sabovic, Kayserispor'da! 2.5 yıllık sözleşme...
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Hes Kablo Kayserispor, İsveçli futbolcu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

Hes Kablo Kayserispor transfer çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, defansa ve forvete yaptığı takviyelerden sonra şimdi de orta sahaya transfer yaptı.

Kayseri ekibi, son olarak İsveç takımlarından Mjallby'de forma giyen İsveçli futbolcu Besard Sabovic'i kadrosuna kattı.

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23 yaşındaki futbolcu Kayseri'ye geldi ve resmi sözleşmeye imzayı attı.

Sarı-kırmızılı takım ile 2,5 yıllık sözleşme yapan Besard Sabovic, Kasımpaşa maçı kafilesinde yer almayacak ve hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

 

Besard Sabovic, Kayserisporda 2.5 yıllık sözleşme...

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