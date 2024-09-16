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Bertuğ Yıldırım'ın bonservisi için süpriz iddia!

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#TRANSFER#LA LIGA#Bertuğ Yıldırım
Bertuğ Yıldırımın bonservisi için süpriz iddia
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2024 12:06

İspanya La Liga ekibi Getafe’nin kiralık olarak kadrosunda tuttuğu milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın bonservisini almak istediği iddia edildi.

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Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes’den İspanya La Liga ekibi Getafe’ye kiralanmıştı.

Gösterdiği performansla Getafe taraftarlarının sevgisini kazanan Yıldırım hakkında İspanyol basını yeni bir iddia ortaya attı.

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TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ ÇOK ETKİLEDİ

İspanyol spor gazetesi Fichajes’in haberine göre bu sezon Getafe ile birlikte 2 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, bu maçlarda oynadığı futbolla teknik direktörü Jose Bordalas’ı çok etkiledi. İspanyol teknik adamın Bertuğ’nun oyunun okuma yeteneğinden ve çevikliğinden çok memnun kaldığı aktarıldı.

BERTUĞ İSPANYA’DA PARLAMAK İSTİYOR

Yine Fichajes’in aktardıklarına göre Bertuğ Yıldırım’da İspanya’da performansıyla parlamak istiyor. 22 yaşındaki futbolcunun Avrupa’nın en büyük liglerinden birinde gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi planladığı iddia edildi.

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Bertuğ Yıldırımın bonservisi için süpriz iddia

RENNES’E KENDİSİNİ KANITLAMAK İSTİYOR

Aynı kaynağın verdiği bilgiye göre Bertuğ, Getafe formasıyla kendisini Rennes’e kanıtlamak istiyor. Milli oyuncunun tek odağının Bordalas’ın sistemine adapte olmak ve kendini geliştirmek olduğu da kaydedildi.

KARİYERİ BOYUNCA 104 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde Antalyaspor, Hatayspor, Rennes ve Getafe gibi takımların formalarını giyen Bertuğ Yıldırım, toplam 104 maçta bu kulüplerin formalarını sırtına geçirdi. 3.448 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu takımlarına 16 gol – 6 asistlik katkı yaptı. Bu sezon Getafe formasıyla 2 maça çıkan genç oyuncu, 168 dakika sahada kalırken takımına gol veya asist katkısı sunamadı.

 

 

 

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#TRANSFER#LA LIGA#Bertuğ Yıldırım

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