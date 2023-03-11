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Bertuğ Yıldırım'dan duygusal gol sevinci! Depremde göçük altında kalmıştı...

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#Futbol#Bertuğ Yıldırım#Süper Lig
Bertuğ Yıldırımdan duygusal gol sevinci Depremde göçük altında kalmıştı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 18:25

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'un Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçta son golü kaydeden Bertuğ Yıldırım duygusal bir gol sevinci yaşadı.

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Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştığı Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor'dan Antalyaspor'a transfer olan Bertuğ Yıldırım, ikinci maçında ilk golünü kaydederken deprem felaketinde hayatını kaybedenleri unutmadı.

Bertuğ Yıldırım, FTA Antalyaspor formasıyla ilk golünün ardından deprem felaketinde hayatını kaybedenleri andı.

Elleriyle gökyüzünü gösteren Bertuğ, daha sonra Hatay'ın plaka numarası olan 31'i işaret etti.

Depremde enkaz altında kalan Bertuğ Yıldırım yara almadan kurtulmuştu.

Bertuğ, bu sezon Hatayspor formasıyla 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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#Futbol#Bertuğ Yıldırım#Süper Lig

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