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Bertuğ Yıldırım'a çifte şok! İmza için İngiltere'ye gitmişti, transfer iptal oldu

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#Transfer#Bertuğ Yıldırım#Norwich City
Bertuğ Yıldırıma çifte şok İmza için İngiltereye gitmişti, transfer iptal oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 14:04

Fransa'da Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım, önceki gün İngiltere Championship ekibi Norwich City'ye transfer olmak üzere İngiltere'ye gitmişti. Transferin iptal olduğu ve Bertuğ'un Fransa'ya geri döneceği ortaya çıktı. BBC'den konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

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Geçen sezonun başında Hatayspor'dan 5.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım'ın İngiltere Championship ekibi Norwich City'ye transferi bir süredir gündemdeydi.

Rennes ile Norwich City'nin 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, milli futbolcunun da önceki gün sağlık kontrolü ve imza için İngiltere'ye gittiği belirtilmişti.

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SON DAKİKA PÜRÜZ ÇIKTI, TRANSFER İPTAL OLDU!

Bertuğ Yıldırım, İngiltere'deyken Rennes ile Norwich arasında bonservis ücreti ve ödeme planında anlaşmazlık çıktığı ve görüşmelerin durduğu iddia edildi. Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Fransa'ya geri dönmesi bekleniyor.

Bertuğ Yıldırıma çifte şok İmza için İngiltereye gitmişti, transfer iptal oldu

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BBC: SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇEMEDİ

Türkiye kaynaklı haberlerde ödeme planında pürüz çıktığı yazılırken İngiliz BBC ise farklı bir iddia ortaya attı. BBC'nin haberine göre Bertuğ Yıldırım, dizinde bir problem olması sebebiyle sağlık kontrollerini geçemedi ve bu sebeple transfer iptal oldu.

İKİNCİ ŞOK: RENNES YERİNE TRANSFER YAPMIŞTI

Norwich City'ye transferi son anda iptal olan Bertuğ'a bir şok da külübü Rennes'den geldi. Ligue 1 ekibi, Bertuğ'un yerine Norveç takımı Sarpsborg'un 20 yaşındaki golcüsü Henrik Meister'i kadrosuna kattı.

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#Transfer#Bertuğ Yıldırım#Norwich City

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