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Bertuğ Yıldırım ilk maçında tarihe geçti! Türkiye-Ermenistan sonrası...

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#Bertuğ#Milli Takım#EURO 2024
Bertuğ Yıldırım ilk maçında tarihe geçti Türkiye-Ermenistan sonrası...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 01:02

Bertuğ Yıldırım, Ermenistan karşısında ilk milli maçında golle tanıştı. Genç yıldız, maç sonunda da açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım ile Ermenistan, EURO 2024 Elemeri'nde 1-1 berabere kaldı.

İLK MAÇTA SİFTAH

İlk kez A Milli Takım formasını giyen 21 yaşındaki oyuncu, Ermenistan karşısında ağları havalandırdı ve ilk maçında siftah yapmış oldu.

GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM AMA...

Maç sonunda konuşan Bertuğ Yıldırım, "İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama gönül isterdi ki kazanalım. Maçtan önce gol atacağımı hissetmiştim. Skor bizi tatmin etmedi. Galibiyeti çok istiyorduk. Türk halkının galibiyeti istediğini ve mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz de iki katı mutsuzuz. Diğer maçlarda istediğimiz skorları alıp hedefimize ulaşacağız inşallah. Hırslı ve mücadeleyi seven biriyim. Biraz sağa sola atladım. Skoru elde edemesek de yine de bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık" dedi.

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#Bertuğ#Milli Takım#EURO 2024

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