Bertuğ Yıldırım gol attı, Rennes 3-0 kazandı

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UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk hafta maçında Rennes ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan maçı Rennes 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 1. dakikada Ludovic Blas, 31. dakikada ADrien Truffert ve 55. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

Bu sonuçla Rennes gruba 3 puanla başladı.

MİLLİ TAKIM'A İKİ GOLLE 'MERHABA' DEMİŞTİ

Hatayspor'da çıkış yapan ve 5.4 milyon euro bonservis karşılığında Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, Milli Takım kadrosuna davet edilmiş ve Ermenistan ile Japonya maçlarında gol atmıştı.

Bertuğ, Rennes'de ilk 11'de çıktığı ilk maçında da gol sevinci yaşamış oldu.