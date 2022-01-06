Bertolacci: "Gollerimi Kayserispor için atacağım..."

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Süper Lig takımlarından Karagümrük ile olan sözleşmesini feshederek Kayseri’ye gelen ve ikinci transfer tescil döneminin başlaması ile birlikte Yukatel Kayserispor ile sözleşme yapacak olan Andre Bertolacci, başarılı bir dönem geçirmek istediğini söyledi.

Kayseri’de ayağının tozuyla İHA muhabiri aracılığıyla taraftara mesaj veren İtalyan futbolcu; “Karagümrük’teki başarılı sürecimi Kayseri’de sürdürmek istiyorum. Kayseri’de daha çok gol atmak istiyorum. Taraftara selam olsun” dedi.

- Bertolacci’nin forma numarası belli oldu

Andrea Bertolacci’nin forma numarası da belli oldu.

İtalyan oyuncunun Kayserispor’da 91 numaralı formayı giyecek.

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Yukatel Kayserispor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı store de satışa çıktı ve taraftarının kısa sürede yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.