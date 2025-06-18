Bernardo Silva'dan geleceği ile ilgili açıklama!

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İngiliz ekibi Manchester City'de oynayan Portekizli futbolcu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester ekibinin, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan Silva, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1 sene daha sözleşmesi olduğunu ve takımda kalacağını söyledi.

Manchester City ile iyi performans göstermeye odaklandığını ifade eden 30 yaşındaki futbolcu, birçok seçeneği olmasına rağmen İngiliz takımında kalmaya karar verdiğini belirtti.

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bernardo Silva'nın yeni takım kaptanlarından olduğunu açıkladı.

Silva, 2017 yılında Monaco'dan Manchester City'e transfer olmuştu.