Bernardo Silva'da asist İlkay'dan!

Haberin Devamı

Galatasaray yönetiminin, Manchester City ile yollarını ayıran Bernardo Silva için resmi temaslara başladığı öne sürüldü. ESPN’de yer alan habere göre Barcelona, Atletico Madrid ve Juventus’un da ilgilendiği Portekizli yıldız için Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılıların, Bernardo Silva transferi için tüm ekonomik şartları zorladığı belirtiliyor.

Haberde Galatasaray’ın tecrübeli ismi İlkay Gündoğan’ın eski takım arkadaşı Bernardo Silva için devreye girerek oyuncuyla birebir görüşmeler yaptığı ve sarı kırmızılılar ile kulübün projesini anlattığı iddia edildi.