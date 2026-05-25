Bernardo Silva fiyatıyla el yaktı!

Galatasaray 10 numara mevkisi için transfer etmeyi planladığı Bernardo Silva için kesenin ağzını açarken, Portekizli futbolcunun istediği ücretin tahmin edilenden çok daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi bitip serbest kalan Bernardo Silva’ya, imza parası da içinde olmak üzere 3 yıl için net 45 milyon Euro teklif etti. Ancak 31 yaşındaki oyuncu 55 milyon Euro istediğini ve bu rakamda indirim yapmayı düşünmediğini bildirdi.

10 numaraya mutlaka transfer yapılacak

Vergiler hariç yılda 18.3 milyon Euro’yu bulan bu talep Galatasaray yönetimi tarafından yüksek bulundu. Bernardo Silva’nın tutumunda, Atletico Madrid’den 2+1 yıllık sözleşme teklifi almasının büyük rol oynadığı öğrenildi. Bazı Arap kulüplerinin de ilgilendiği tecrübeli oyuncu, Portekiz Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor. Galatasaray, Bernardo Silva’nın transferi gerçekleşmese de kadrosuna mutlaka bir 10 numara takviyesi yapacak.