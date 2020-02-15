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GeriFutbol Bernard Mensah'tan son dakika transfer cevabı! Üç büyüklerin gözdesiydi...
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 17:17,Son Güncelleme:/

Bernard Mensah'tan son dakika transfer cevabı! Üç büyüklerin gözdesiydi...

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Bernard Mensah'tan son dakika transfer cevabı! Üç büyüklerin gözdesiydi...

Ara transfer döneminde ismi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kayserispor'un orta sahası Bernard Mensah, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un Denizlispor'u 1-0 yendiği maçın ardından Bernard Mensah, açıklamalarda bulundu.

Kendisini isteyen takımlar hakkında konuşan Mensah, şöyle konuştu;

''Kayserispor'da sorunlarım vardı ancak Berna başkan geldikten sonra her şey düzeldi. Ailem ve ben, Kayseri'de çok mutluyuz. Kayserispor'dan ayrılmayı düşünmüyorum.''

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