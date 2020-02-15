Bernard Mensah'tan son dakika transfer cevabı! Üç büyüklerin gözdesiydi...
Ara transfer döneminde ismi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Kayserispor'un orta sahası Bernard Mensah, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
Kayserispor'un Denizlispor'u 1-0 yendiği maçın ardından Bernard Mensah, açıklamalarda bulundu.
Kendisini isteyen takımlar hakkında konuşan Mensah, şöyle konuştu;
''Kayserispor'da sorunlarım vardı ancak Berna başkan geldikten sonra her şey düzeldi. Ailem ve ben, Kayseri'de çok mutluyuz. Kayserispor'dan ayrılmayı düşünmüyorum.''
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