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Haber Giriş: 16.07.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Bernard Mensah: "Kırmızı kart için üzgünüm, kümede kalacağımıza inanıyoruz..."

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Bernard Mensah: "Kırmızı kart için üzgünüm, kümede kalacağımıza inanıyoruz..."
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Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, kırmızı kart gördüğü için üzgün olduğunu söyledi.

Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı duyuruda "Kırmızı kart gördüğüm için üzgünüm. İnsanlar, bilerek kart gördüğümü düşünüyor. Söylemek istediğim tek şey, maçta sinirli idim ve kendimi kontrol edemedim. Herkesten özür dilemek istiyorum. Kariyerimde en büyük desteği Kayseri'de gördüm. Bunu asla unutamam" dedi.

Mensah, ligin ikinci yarısındaki performansları ile ilgili olarak da "Hiç kimse bunu başaramayacağımızı düşünmüyordu. Biz umut vermeye başladık. Desteğinizle hepimiz bunu bir araya getirdik ve kümede kalacağımızı düşündük. Ligin bitmesine 2 maç kaldı. Biz kümede kalacağımıza inanıyoruz" cümleleri paylaştı.

 

Bernard Mensah: Kırmızı kart için üzgünüm, kümede kalacağımıza inanıyoruz...

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