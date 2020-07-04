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Futbol
Haber Giriş: 04.07.2020 - 09:35,Son Güncelleme:

Bernard Mensah için Beşiktaş'tan son dakika transfer teklifi!

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Bernard Mensah için Beşiktaş'tan son dakika transfer teklifi!
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Transfer döneminin gözde futbolcusu Bernard Mensah için en ciddi teklifin Beşiktaş'tan geldiği belirtildi. İşte Beşiktaş'ın Bernard Mensah teklifi...

Kayserispor'un 3.6 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Bernard Mensah, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde.

Sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekene Mensah ile en ciddi ilgilenen takımın Beşiktaş olduğu ifade edilirken, oyuncunun ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

2 MİLYON EURO + 3 FUTBOLCU

Gana basınının haberine göre Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Mensah için Beşiktaş gözünü kararttı. Kara Kartal'ın bu transfer için 2 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedilirken, 3 genç futbolcusunu da Kayserispor'a kiralık olarak vermek istediği aktarıldı. Bu isimlerin ise Mertcan, Erdoğan ve Kerem olduğu aktarıldı.

Kayserispor kümede kalma mücadelesi verirken, Ganalı yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalmasının çok zor gözüktüğünün altını çizildi. Ekonomik anlamda rahatlamak isteyen Kayserispor'un Mensah'tan önemli bir bonservis geliri beklediği de not düşüldü.

Mensah bu sezon 23 maçta görev yaparken 5 gol atıp 8 asist yaptı. Kayserispor, Ganalı oyuncu için sezon başında Atletico Madrid takımına 3,6 milyon Euro bedel ödeyip oyuncunun bonservisini almıştı.

Bernard Mensah için Beşiktaştan son dakika transfer teklifi

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