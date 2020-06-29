Bernard Mensah bombası! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray | Transfer Haberleri

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor'da Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, mücadelenin ardından ismi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan yıldız oyuncuları Bernard Mensah'a birçok kulübün talip olduğunu söyledi.

Ganalı orta sahadan övgüyle bahseden Başkan Gözbaşı, "Tabii ki Mensah Süper Lig'in en önemli oyuncularından biri. Hemen hemen her takımdan yurt içinden yurt dışından Mensah'a teklifler var. Ama bizim önce hedefimiz ligde kalmak. Bunları daha sonra değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Fanatik'te yer alan habere göre ise; Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda takımı güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, uzun süredir takip ettikleri Bernard Mensah’tan istediğini alamadı... 25 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu için Kayserispor’un kapısını, ‘takasta oyuncu kullanarak bu transferi bitirelim’ önerisiyle çalan Beşiktaş, hiç beklemediği bir yanıtla karşılaştı. Sezon başında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid’le 3.6 milyon Euro’ya anlaşıp yetenekli futbolcunun bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar’ın, bu bedeli ödemeyemediği öğrenildi. Bundan dolayı sezon sonunda hukuki olarak Atletico’yla sıkıntı yaşama durumu ortaya çıkan Kayserispor, tecrübeli ismi borcuyla beraber gönderme kararı aldı.

TRANSFER + GELİR



Kayserispor Yönetimi’nin hem Mensah’ın borcundan kurtulup hem de az da olsa oyuncunun başka takıma transferinden bonservis bedeli elde etmeyi planladığı bildirildi. Bu gelişmeyle birlikte Kayseri’nin, Mensah’a talip olacak bir kulüpten 4 milyon ile 4.5 milyon Euro arası bir talepte bulunduğu kaydedildi. Beşiktaş’ın ise bu bedeli ödemeye olumlu bakmaması sebebiyle Kayseri’nin şimdiden başka bir talip kulüp arayışı içinde olduğu belirtildi.

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