Berna Gözbaşı'nın yıllar sonra gelen galibiyet mutluluğu! "İvmemiz artarak devam edecek"

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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, "Hem şehir hem taraftar hem yönetim hem teknik heyet ve futbolcularımız inanılmaz kenetlenmiş durumdalar. Bu havayı bozmadan bu seneyi güzel bir yerde bitirmeyi umut ediyorum." dedi.

Gözbaşı, kendi sahalarında Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçın ardından stat çıkışında, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını söyledi.

Kayserispor'un daha iyi yerlere geleceğini belirten Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Öncelikle çok mutluyum. Geçen hafta kaybettiğimiz maçı telafi edeceğimizi söylemiştim. Sözümüzü tutmuş olduk. Bu maç ligdeki yerimizi belirlemek için inanılmaz önem arz ediyordu. Çok şükür ligdeki yerimizi yavaş yavaş belirlemeye başladık. Artı benim için şöyle bir anlamı var, Kayserispor kendi sahasında Galatasaray'ı en son benim doğduğum sene olan 1974'te yenmiş. Bugün bunu takımın bana hediye etmesi ve ilk golün 38. dakikada gelmesi tarihi anlamda çok anlamlıydı. Çok mutluyuz. Bu sezon bizi buralara taşıyan teknik heyetimize, her futbolcumuza, bütün ekibimize ve bizi yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyesi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Yukatel Kayserispor'u tabii böyle baştan haddimizi de biliyoruz ama umarım daha yukarılara, hak ettiği yere... Biliyorsunuz başkanlığı geldiğimde neredeydik şimdi bu sene sonunda hak ettiğimiz yerde şehrimizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Ben bunun ilk başkan olduğumdan beri hep sözünü vermiştim."

Gözbaşı, ligi iyi bir yerde bitirmeyi istediklerini vurgulayarak, "Tabii çok zor günler de yaşadık geçtiğimiz yıllarda. İnşallah ivmemiz artarak devam edecek. Hem taraftarımıza hem bütün şehre, herkese bütün destekleri için çok teşekkür ediyorum. Hem şehir hem taraftar hem yönetim hem teknik heyet ve futbolcularımız inanılmaz kenetlenmiş durumdalar. Bu havayı bozmadan bu seneyi güzel bir yerde bitirmeyi umut ediyorum." şeklinde konuştu.