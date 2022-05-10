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Berna Gözbaşı'dan iddialı sözler: Kupayı şehre getireceğiz

#Kayserispor#Berna Gözbaşı#Spor Haberleri

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor'u 4-2 ile eleyip finale kaldıkları maçın ardından "Kupayı şehre getireceğiz" dedi.

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Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Trabzonspor’u 4-2 yenerek finale yükseldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Biz bugün buraya Türkiye’nin lokomotif kulüplerinden Fenerbahçe, geçen yılın şampiyonu Beşiktaş ve bu senenin lig şampiyonu Trabzonspor’u eleyerek, finale yükseldik. Ben bu galibiyet için teknik heyeti bütün futbolcularımı ve Kayserispor camiasını kutluyorum. İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz” dedi.

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BÜYÜKLERİ DEVİRE DEVİRE KUPAYA KOŞUYOR

Son 16 turunda Beşiktaş’ı deplasmanda 2-1 yenen sarı kırmızılılar, yarı finalde Fenerbahçe’yi yine dış sahada 1-0’la geçti. Son olarak yarı finalin ilk buluşmasında lig şampiyonu Trabzonspor’a 1-0 kaybeden Kayseri ekibi, rövanşta da henüz 3. dakikada geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve 4-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

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Ligdeki son 5 iç sahada karşılaşmasında sadece 1 puan alabilen Hikmet Karaman’ın öğrencilerinin kupa rövanşında Trabzonspor’u evinde 4 golle elemesi dikkat çekti. Sarı kırmızılılar, tarihinde 2. kez finalde mücadele edecek. Kayseri daha önce 2007-2008’de finale yükselirken, Gençlerbirliği’ni penaltılarda 11-10 yenerek tek şampiyonluğunu elde etmişti.

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#Kayserispor#Berna Gözbaşı#Spor Haberleri

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