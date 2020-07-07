Berna Gözbaşı kimdir nereli? İşte, Berna Gözbaşı'nın biyografisi!

Süper Lig'in ve Kayserispor'un ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer almaya başladı. Kayserispor'un kadın başkanı Berna Gözbaşı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı kimdir ve nereli? İşte, Berna Gözbaşı hakkında bazı bilgiler

BERNA GÖZBAŞI KİMDİR?

Berna Gözbaşı, son günlerde pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı.

Kayserili olan Berna Gözbaşı, Gelibolu‘da dünyaya geldi.. Memur bir ailenin tek kızı olarak, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun oldu.

Berna Gözbaşı, iş hayatına Kayseri Çinkur'un ihracat biriminde başladı. Londra Metal Borsasında "Uluslararası Finans, Metal Ticareti, Futures& Options" konusunda eğitim aldıktan sonra, ilk şirketi olan BRN Uluslararası Danışmanlık ve Dış Ticaret Limited Şirketi'ni 2001 yılında kurdu.

Birçok firmaya uluslararası pazarlama ve dış ticaret danışmanlığı yaptı. İhracata açılmamış birçok KOBİ'yi ihracatla tanıştıran Gözbaşı, 2001 -2006 yılları arasında Ortadoğu, Doğu ve Batı Afrika pazarlarında aktif çalıştı.

2006 yılında yatak üretimine başladı.

BRN Yatak'ı farklı paketleme yöntemleri 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihraç eden bir şirket haline getirerek, çok kısa bir sürede sektörün en önemli ihracatçı firmalarından biri haline getirdi ve girişimcilik ve ihracat dalında birçok ödüle layık görüldü ve genç ve kadın girişimciler için rol model oldu.

Kayseri Sanayi Odası ilk kadın meclis üyesi olan Berna Gözbaşı'nın 2 kızı vardır.

Aldığı ödüllerden bazıları şunlar:

Berna Gözbaşı, "Alanında En Başarılı İş Kadınları "Yılın En Başarılı Kadın İşvereni" Ödülü'nü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

2012 yılında "AKİB – 2012 Yılı Kayseri İhracatının Yıldızları" Ödülü'ne layık görüldü.

2012 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Harvard Üniversitesi -AllWorld Network – Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 25 Şirketi arasında yer aldı.

2012 yılındaYaratıcı Genç Girişimciler Derneği Ödülleri Türkiye 1'incisi oldu. (CYEA Creative Young Entrepreneurship Awards 2012)

2011 yılında Avrupa İş Ödülleri'nde (European Business Awards) "Yenilikçilik, Inovasyon ve En İyi Uygulamada" 15.000 firma arasından finale kalarak Avrupa'nın en başarılı 10 girişimcisi arasına girdi ve "Ruban D'Honneur 2011" nişanına layık görüldü.

2009 yılında Dünya Gazetesi, DHL ve Akbank işbirliğiyle hazırlanan Türkiye geneli "İhracatın Yıldızları" yarışmasında "Yeni Pazarlama Ulaşma Başarısı" konusunda ödül aldı.

2009 yılında Kayseri Sanayi Odası'nın "Krizde İhracat ve İstihdamı Artırma ve Yenilikçi Ürünler" Özel Ödülü'ne layık görüldü.

2007 yılında Garanti Bankası ve Ekonomist Dergisi tarafından Türkiye'de ilk kez

düzenlenen "Türkiye'nin Kadın Girişimci" Yarışması'nda Türkiye birincisi seçildi.

2006 yılında Kayseri Ticaret Odası tarafından "Başarılı Genç İhracatçısı" seçildi.

2002 yılında Dünya Gazetesi – "İllerin En Başarılı İş Kadını Yarışması" Kayseri ili birincisi seçildi.