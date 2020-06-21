MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBerna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz
GeriFutbol Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 21.06.2020 - 14:38,Son Güncelleme:

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz
Abone Olgoogle-news

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-0'lık sonuçla mağlup ettikleri Gençlerbirliği maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 kazanılan karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Önlerinde 6 final maçı olduğunu kaydeden Gözbaşı, "Gençlerbirliği karşısında karşısında galip geldiğimiz için mutluyuz. Güzel bir galibiyet oldu. Takımımı tebrik ediyorum. Her maç zor, inşallah bunun devamını getiririz" diye konuştu.

Berna Gözbaşı: İnşallah devamını getiririz

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle