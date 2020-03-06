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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 06.03.2020 - 21:29,Son Güncelleme:/

Berna Gözbaşı: 'Hakemlerle savaşıyoruz...'

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Berna Gözbaşı: 'Hakemlerle savaşıyoruz...'
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Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, kalan haftalarda iyi performans göstererek zoru başarmak istediklerini söyledi.

Gözbaşı, bir restoranda bir araya geldiği gazetecilere, dertlerinin Kayserispor'un şehirle bütünleşmesi olduğunu söyledi.

Futbolculara şehre aidiyet duygusunu aşılamak istediklerini vurgulayan Gözbaşı, yerel basına bu konuda önemli görevler düştüğünü, kulüp yöneticilerinin gelip geçici olduğunu bildirdi.

Gözbaşı, göreve geldikleri günden beri polemiklerden uzak durduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim tek hedefimiz var. Yapabilirsek bir mucize gerçekleştirmek. Görevi devraldığımızda ortada olmayan bir takım vardı. Şu anda mücadele eden bir takım var. Zamanla yarışıyoruz. Hakemlerle yarışıyoruz. Her şeyle savaşıyoruz. Bir ivme yakaladık. Ancak halen ligin sonuncu takımıyız. Kayserispor'un düşmemesi için her yerden destek ve dua alıyoruz."

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