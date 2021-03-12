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GeriFutbol Berna Gözbaşı: "Galatasaray'a karşı iyi futbol sergilemek istiyoruz, galibiyet sürpriz olmaz..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 09:55 | Son Güncelleme:

Berna Gözbaşı: "Galatasaray'a karşı iyi futbol sergilemek istiyoruz, galibiyet sürpriz olmaz..."

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Berna Gözbaşı: "Galatasaray'a karşı iyi futbol sergilemek istiyoruz, galibiyet sürpriz olmaz..."

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, son haftalarda aldıkları başarılı sonuçlarla nefes aldıklarını ve bundan sonra korkulu rüya görmek istemediklerini bildirdi.

Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, takımda futbolcuların sezon başından beri en yüksek motivasyona ulaştıklarını, futbolcular arasında birlik, beraberlik, kaynaşma ve dostluğun sonuçlara da yansımaya başladığını belirtti.

 

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Mücadeleci futbolun devamı halinde beklediklerinden de önce tehlikeli bölgeden uzaklaşabileceklerini vurgulayan Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Bu sezon hedefimiz ligde kalmak, iyi bir iskelet ile gelecek sezonun güçlü takımına zemin hazırlamak. Petrescu'nun ayrılmasından sonra futbolcularımız kendilerine verdiğimiz sorumluluğu çok iyi yerine getiriyor. Bu hava ile önümüzdeki haftalarda hedeflediğimiz puanları toplayarak artık korkulu rüya görmek istemiyoruz. Bunu başaracak kadro zenginliğimiz var."

Kendisini en fazla mutlu eden konulardan birinin de altyapıdan gelen futbolcuların kazanımı olduğunu aktaran Gözbaşı, "Onlar oldukça, Kayserispor'a sahip çıkan bu şehrin çocukları bu formayı terlettikçe bir daha sırtımız yere gelmeyecek. Bunun için çalışıyoruz, hem de çok. Özellikle yurt genelinde altyapımızı zenginleştirecek çalışmalara imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

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Gözbaşı, yarın Galatasaray karşısında öncelikle iyi futbol sergilemek istediklerini ve galibiyetin sürpriz olmayacağını belirtti.

 

Berna Gözbaşı: Galatasaraya karşı iyi futbol sergilemek istiyoruz, galibiyet sürpriz olmaz...

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