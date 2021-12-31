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Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla 13. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, takıma takviye yapılmasını istedi.

Sarı kırmızılı takımın son yıllarında sürekli futbolcu sirkülasyonu olduğunu ancak bu sezon böyle bir lüksünün olmadığını ifade eden Teknik Direktör Karaman, nokta transfer yapılmasını istedi.

Bilindik oyuncuların alınması ile takıma direkt katkı sağlanabileceğini ifade eden Karaman, "Stoper, oyun kurucu mevkilerine mutlak suretle sağlam ve bilindik isimler alınmalı. Bu yönde çalışmalar sürüyor. İnanıyorum ki, ligin ikinci yarısında takıma katkı sağlayacak isimler ile anlaşılacaktır" dedi.

Bertolacci transferi ile ilgili olarak başkan Berna Gözbaşı'na teşekkür eden Hikmet Karaman, "Sezon başında nokta isim Mame Thiam alındı. Şimdi de Bertolacci. Bertolacci bilindik bir oyuncu. Takıma direkt katkı sağlayabilecek bir isim. Bu transferi gerçekleştirdiği için Berna başkana teşekkür ediyorum" cümleleri kurdu.