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Berlinli Türkler hazır, 'Bizim Çocuklar'ı bekliyor! Merih'e verilen haksız ceza daha da kenetlendirdi

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#A Milli Takım#Euro2024#Hollanda
Berlinli Türkler hazır, Bizim Çocukları bekliyor Merihe verilen haksız ceza daha da kenetlendirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

Kreuzberg Türk bayraklarıyla süslendi, bugün daha önceki maçlarda olduğu gibi Türk yürüyüşü yapılacak. Gövde gösterisi yapmaya hazırlanan Berlinli Türkler, bugün şehrin merkezi Kudamm’da buluşup bir yürüyüş gerçekleştirecek. Organizasyona DJ’ler de eşlik edecek. Berlin’de yaşayan Türkler bu tarihi maça büyük ilgi gösterirken UEFA tarafından aylar öncesinde 175 Euro’ya satılan biletler 2 bin Euro’ya alıcı buluyor. Galibiyet durumunda Berlin bayram yerine dönecek.

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EURO 2024 çeyrek final maçında Milli Takımımız bugün Hollanda ile karşılaşırken maça ev sahipliği yapacak olan Berlin’deki Türkler bu zorlu karşılaşmaya hazır. Merih Demiral’ın Avusturya maçı sonrası Bozkurt işareti yapması ile başlayan tartışmaların kızışması Hollanda maçı daha anlamlı hale getirdi. Alman siyasetçilerin açıklamalarının yanı sıra yerel medyanın haberlerine tepki gösteren Berlinli Türkler akşamki maç öncesi gövde gösterisi yapacak.

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KENT MERKEZiNDE YÜRÜYÜŞ

Berlinli Türkler, sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen bir etkinlikte, yerel saatle 16.00’da şehrin merkezi Kudamm’da buluşup bir yürüyüş gerçekleştirecek. Etkinliğe DJ’ler de katılacak. Hollandalı taraftarlar ise Avusturya ile oynadıkları grup maçında olduğu gibi, çeyrek final havasına girmek için öğleden sonra Berlin fuar alanındaki Hammarskjoldplatz’ta toplancak.

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HER YERE TÜRK BAYRAĞI ASTILAR

Kentte Türklerin yoğun olarak Kreuzberg semtinde bazı binalar Türk bayraklarıyla süslendi. Maç öncesinde ise biletler karaborsaya düştü. Aylar öncesinde 175 Euro’ya satılan biletler 2 bin Euro’ya alıcı buluyor. 71 bin kişilik Berlin Olimpiyat stadyumuna giremeyecek olanların Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasında kurulan ortak taraftar alanınını tamamen doldurması bekleniyor.

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GENiŞ GÜVENLiK ÖNLEMLERi

Polis, iki takım taraftarları arasında gerilim yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alıyor. Millilerimizin galip gelmesi durumunda kent merkezinde çok büyük bir kutlama bekleniyor.

KUTLAMA NASIL YAPILIR, TÜM DÜNYAYA GÖSTERECEĞiZ

Berlin’de yaşayan Türkler Hollanda maçına hazır... Ev ve iş yerlerini bayraklarla donatan gurbeçilerimiz, “Kazanırsak, kutlama nasıl yapılır tüm dünyaya göstereceğiz” diye iddialı konuştular:

Rapçi Killa Hakan: · bu milli takım yılların en hırslı ekibi. Hollanda maçına hazırız. Mutlaka yeneceğiz. Cevat Akpolat: 

UEFA’nın verdiği ceza bizi hırslandırdı. Berlin Stadı’nı ‘Türkiye’ sesleriyle inleteceğiz. Fatih Bucak: 

Millet olarak inanılmaz kenetlendik. Berlin’de futbol ve gol festivali olacak. Şu anda tüm Avrupa Berlin’e aktı. Mehmet Matur:

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Berlin’de Türk bayrağı da bilet de kalmadı. Burada 200 bin Türk yaşıyor. Kapalı gişe oynayarak rekor kıracağız Sefa Çeliker:

Almanlar bile Türkiye’yi destekliyor. Cumhurbaşkanımızın da maça gelecek olması bizi iyice motive etti.

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#A Milli Takım#Euro2024#Hollanda

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