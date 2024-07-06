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Berlin'de Türk rüzgarı: Mehter Takımı coşturdu! Bozkurt işareti ve kurt maskeli taraftar...

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#EURO 2024#Hollanda - Türkiye#Berlin
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 17:39

A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde Türk taraftarlar heyecanı zirveye taşıdı. Kent meydanında dev Türk bayrakları açılırken, Türkiye lehine tezahüratlar yapıldı.

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A Milli Takımımız, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te bu akşam Hollanda ile çeyrek final maçında Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma için başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın birçok şehrinden Türk taraftarlar Berlin'e akın etti.

Günün erken saatlerinden itibaren şehirde yoğunluğunu artıran futbolseverler, daha sonra Breitscheidplatz meydanında toplandı. Milli Takım formalarıyla bir araya gelen taraftarlar Türk bayraklarıyla da görsel şölen oluştururken, maç öncesi heyecanı artırdı.

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BOZKURT İŞARETLERİ VE KURT MASKESİ

Milli futbolcu Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen men cezasına tepki olarak birçok taraftarın 'bozkurt' işareti yaptığı görüldü. Bir taraftarın kurt maskesiyle dolaşması ise dikkatleri üzerine çekti.

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Kurt maskeli taraftarın elindeki 'Bozkurt, ırkçılık değildir' yazılı pankart dikkat çekti.

Berlinde Türk rüzgarı: Mehter Takımı coşturdu Bozkurt işareti ve kurt maskeli taraftar...

Bir başka taraftarımızın elinde de 'Türkleri asla durduramazsınız' yazılı pankart yer aldı.

Berlinde Türk rüzgarı: Mehter Takımı coşturdu Bozkurt işareti ve kurt maskeli taraftar...

MEHTER TAKIMI İLE COŞKU TAVAN YAPTI

Turnuva boyunca A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmaları oynadığı kentlerde yoğun destek veren taraftarlar bugün de Berlin'de kenti kırmızı-beyaza çevirdi. Açılan dev Türk bayrağıyla birlikte meşaleler yanarken, alana gelen Mehter Takımı da çaldıkları marşlarla taraftarların coşkusuna ortak oldu.

Maç saatini beklemeye başlayan taraftarlar, Hollanda maçında Milli Takımın sahadan galibiyetle ayrılacağından emin olduklarını paylaştılar.

Berlinde Türk rüzgarı: Mehter Takımı coşturdu Bozkurt işareti ve kurt maskeli taraftar...

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#EURO 2024#Hollanda - Türkiye#Berlin

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