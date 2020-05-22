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Haber Giriş: 22.05.2020 - 08:47,Son Güncelleme:

Berlin Derbisi Misli.com'da CANLI YAYINDA! Bundesliga'da banko iddaa tercihi...

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Berlin Derbisi Misli.com'da CANLI YAYINDA! Bundesliga'da banko iddaa tercihi...
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Koronavirüs salgını dönüşünü Hoffenheim deplasmanında 3-0'la yapan Hertha, sahasında Union Berlin'i ağırlarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Canlı Bahis ve Tek Maç seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik Almanya Bundesliga'da kesintisiz Canlı İzle keyfi de Misli.com'da!

Bu bir ilandır

HERTHA - UNION BERLIN

Hoffenheim deplasmanında 3-0 kazanarak salgın dönüşünü muhteşem bir skorla yapan Hertha'da, kurt golcü Vedad Ibisevic de adını tabelaya yazdıran isimlerden biriydi.

35 yaşındaki golcünün bir kez daha Krzyzstof Piatek yerine ilk 11'de olması bekleniyor...

Yönetimin ceza verdiği Salomon Kalou ve sakat Kerim Rekik dışında takımda başka önemli bir eksik bulunmuyor.

Union Berlin ise koronavirüs arası sonrası oynadığı ilk maçta lider Bayern'e diş geçirememişti ve TD Urs Fischer de kayınpederinin vefatı dolayısıyla kampı terk ettiği için takımının başında yer alamamıştı.

Cezası biten Marvin Friedrich ilk 11'e dönüyor fakat, bu sefer de Bayern yenilgisinde sarı kart gören Keven Schlotterbeck cezalı duruma düştü. İdeal stoper üçlüsünden bir parça - üçüncüsü Neven Subotic, Hertha karşısında da sahada olamayacak.

Milli oyuncumuz Yunus Mallı hafta arası takımla birlikte antrenmanlara başladı ancak derbi kadrosunda olması beklenmiyor.

Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!

Berlin Derbisi Misli.comda CANLI YAYINDA Bundesligada banko iddaa tercihi...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hertha'nın ligdeki son 6 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Union Berlin'in deplasmandaki son 6 lig maçının 5'i de "2.5 ÜST" oldu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hertha galibiyeti" oldu!

%29'luk kesim ev sahibi Hertha'nın hata yapmayacağını düşünüyor.

%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

Berlin Derbisi Misli.comda CANLI YAYINDA Bundesligada banko iddaa tercihi...

Douglas Costa'dan Hertha'ya nefis bir gol! İzleyelim...

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