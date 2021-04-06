Berkin Cilev son saniye üçlüğü ile TOFAŞ'ı yıktı
Basketbol Gençler Ligi'nde Ted Kolejliler, TOFAŞ'a ilk mağlubiyetini tattırdı, maç kazandıran üçlük Berkin Cilev'den geldi.
Basketbol Gençler Ligi'nde Ted Kolejliler, Bolu'da oynanan karşılaşmada TOFAŞ'ı 62-59 mağlup etti.
TOFAŞ'ın ilk mağlubiyetini aldığı zorlu mücadelenin büyük bölümünü üstün götüren Ted Kolejliler, son anlarda bocalasa da son hücumda Berkin Cilev'in üçlük isabeti ile karşılaşmayı kazandı.
Mücadelenin son basketiyle birlikte Ted Kolejliler oyuncuları büyük sevinç yaşadı. TED Kolejliler'de Barış Levent Ünlü, TOFAŞ'ta ise Batın Tuna, 17'şer sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.
Karşılaşmanın tamamı için;