×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

Berker Göker, Manş Denizi'ni yüzerek geçen 19. Türk oldu

Güncelleme Tarihi:

#Yüzme#Berker Göker#Manş Denizi
Berker Göker, Manş Denizini yüzerek geçen 19. Türk oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 07:00

Berker Göker, Manş Denizi’ni 12 saat 38 dakikada yüzerek geçen 19. Türk sporcu oldu.

Haberin Devamı

Türk yüzücü Berker Göker, İngiltere’nin Dover kasabasından girdiği Manş Denizi’ni 12 saat 38 dakikada yüzerek Fransa kıyısına geçti. Göker bu alanda başarıya ulaşan 19. Türk sporcu oldu.

Dover’den yerel saatte 06.50’de suya giren Göker’e, 7 okyanus yüzen Bengisu Avcı eşlik etti. 31 yaşındaki yüzcü, yüksek gel-git değişimi, akıntı ve dalgalarla mücadele edip 50 kilometre yüzerek Fransa Cap Gris Nez de karaya çıktı.

Göker, “Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Beni küçük yaşlardan itibaren yüzme konusunda destekleyen başta ailem ve sevenlerime, iki yıldır bana büyük emek veren antrenörüm Bengisu Avcı’ya çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır hem maddi hem de manevi olarak kendimi bu yüzüşe hazırlamıştım. Gururluyum” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yüzme#Berker Göker#Manş Denizi

BAKMADAN GEÇME!