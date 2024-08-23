Berker Göker, Manş Denizi'ni yüzerek geçen 19. Türk oldu

Haberin Devamı

Türk yüzücü Berker Göker, İngiltere’nin Dover kasabasından girdiği Manş Denizi’ni 12 saat 38 dakikada yüzerek Fransa kıyısına geçti. Göker bu alanda başarıya ulaşan 19. Türk sporcu oldu.

Dover’den yerel saatte 06.50’de suya giren Göker’e, 7 okyanus yüzen Bengisu Avcı eşlik etti. 31 yaşındaki yüzcü, yüksek gel-git değişimi, akıntı ve dalgalarla mücadele edip 50 kilometre yüzerek Fransa Cap Gris Nez de karaya çıktı.

Göker, “Bir hayalimi daha gerçekleştirdim. Beni küçük yaşlardan itibaren yüzme konusunda destekleyen başta ailem ve sevenlerime, iki yıldır bana büyük emek veren antrenörüm Bengisu Avcı’ya çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır hem maddi hem de manevi olarak kendimi bu yüzüşe hazırlamıştım. Gururluyum” şeklinde konuştu.