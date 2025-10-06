×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Berke Özer'li Lille, PSG'den puanı söktü aldı!

Güncelleme Tarihi:

Berke Özerli Lille, PSGden puanı söktü aldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 00:38

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Paris Saint Germain, Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Lille ve PSG karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollere sahne olan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

PSG'nin golünün 66. dakikada Nuno Mendes kaydederken, Lille'in golü 85'te Ethan Mbappe'den geldi.

Milli eldivenimiz Berke Özer, Lille adına karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lille 11, PSG ise 16 puana yükseldi.

Ligde gelecek maç Lille, Nantes deplasmanına konuk olacak. PSG ise Strasbourg'u evinde ağırlayacak.

#Fransa Ligue 1#Lille#Berke Özer

