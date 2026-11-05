Berke Özer'den Sergen Yalçın ve Milli Takım açıklaması!

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden LOSC Lille'in kalesini koruyan Berke Özer, A Milli Takım ve Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ilgili konuştu.

beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunan Özer, Ay-yıldızlı formayı tekrar giymek istediğini söyledi.

"SERGEN YALÇIN BÜYÜK BİR ŞANS"

Sergen Yalçın'a desteği nedeniyle teşekkür eden Berke Özer, "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kensininin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

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Yalçın ile yaptığı görüşmenin detaylarını da aktaran başarılı kaleci, "Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabi ki son karar hocamızın." diye konuştu.

"OLMAYAN ŞEYLER YAZILDI"

Milli Takım'da daha önce yaşananlar hakkında ise Berke, şu sözleri sarf etti:

"Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız; herhangi tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum. İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim."