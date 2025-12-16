Berke Özer'den rekor! Milan ve Manchester City'nin transfer hedefi oldu

Haberin Devamı

Sezon başında Eyüpspor'dan Fransa ekibi Lille transfer olan Berke Özer, gösterdiği performansla gündemden düşmüyor. Son olarak Premier Lig devi Manchester City ve Milan'ın talip olduğu iddia edilen Özer, kariyerinde bir ilki yaşıyor.

Oyuncu bu kez kariyerinde kırdığı rekorlar gündemde. Fransa Ligue 1'de bu yılın son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Lille forması giyen Berke Özer, kariyer rekorunu kırdı.

Paris Saint-Germain'in yıldızları Joao Neves, Vitinha ve Ousmane Dembele, ligin en değerli 3 futbolcusu oldu. Neves'in ve Vitinha’nın değeri 20 milyon euro arttı ve her iki futbolcunun piyasa değeri 110 milyon euroya ulaştı. PSG’nin bir diğer yıldızı Ousmane Dembele’nin piyasa değerinde ise artış yaşanmadı ve Fransız futbolcunun değeri 100 milyon euroda kaldı.

Bu sezon Eyüpspor’dan Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Berke Özer’in piyasa değeri artırıldı. Milli kalecinin değeri 8 milyon eurodan 10 milyon euroya yükseldi.

Berke Özer böylece kariyerinde ilk kez çift haneli piyasa değerine ulaştı ve kendi rekorunu kırdı. Bu sezon Lille formasıyla Berke Özer 21 maça çıktı.