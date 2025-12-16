×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Berke Özer'den rekor! Milan ve Manchester City'nin transfer hedefi oldu

Güncelleme Tarihi:

#Berke Özer#Fransa Ligi#Rekor Transfer
Berke Özerden rekor Milan ve Manchester Citynin transfer hedefi oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 10:42

Fransa Lig 1 ekibi Lille'in kalesini koruyan Berke Özer'in istikrarlı form yükselişi sürüyor. Berke'nin kurtarışları, bonservis rakamına da yansıdı.

Haberin Devamı

Sezon başında Eyüpspor'dan Fransa ekibi Lille transfer olan Berke Özer, gösterdiği performansla gündemden düşmüyor. Son olarak Premier Lig devi Manchester City ve Milan'ın talip olduğu iddia edilen Özer, kariyerinde bir ilki yaşıyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası açıkladı Maçın kırılma anı Perşembe 44, pazartesi 37Fenerbahçe'nin farklı Konyaspor galibiyeti sonrası açıkladı! 'Maçın kırılma anı! Perşembe 44, pazartesi 37'Haberi görüntüle

Bu sezon Eyüpspor’dan Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Berke Özer hem gösterdiği performans hem de saha dışı konularla gündemdeki yerini koruyor.

Berke Özerden rekor Milan ve Manchester Citynin transfer hedefi oldu

Milli futbolcunun yüksek performansı sonrasında Avrupa devleri, 25 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine eklemeye başlamış son olarak Manchester City ve Milan'la adı anılmıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Anderson Talisca durdurulamıyor: Seriye bağladı, zirveyi kaptıFenerbahçe'de Anderson Talisca durdurulamıyor: Seriye bağladı, zirveyi kaptı!Haberi görüntüle

Oyuncu bu kez kariyerinde kırdığı rekorlar gündemde. Fransa Ligue 1'de bu yılın son piyasa değeri güncellemesi yapıldı. Lille forması giyen Berke Özer, kariyer rekorunu kırdı.

Haberin Devamı

Paris Saint-Germain'in yıldızları Joao Neves, Vitinha ve Ousmane Dembele, ligin en değerli 3 futbolcusu oldu. Neves'in ve Vitinha’nın değeri 20 milyon euro arttı ve her iki futbolcunun piyasa değeri 110 milyon euroya ulaştı. PSG’nin bir diğer yıldızı Ousmane Dembele’nin piyasa değerinde ise artış yaşanmadı ve Fransız futbolcunun değeri 100 milyon euroda kaldı.

Berke Özerden rekor Milan ve Manchester Citynin transfer hedefi oldu

Bu sezon Eyüpspor’dan Fransa Ligue 1 ekibi Lille’e transfer olan Berke Özer’in piyasa değeri artırıldı. Milli kalecinin değeri 8 milyon eurodan 10 milyon euroya yükseldi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Icardi için karar çıktı Dursun Özbek son sözü söylediGalatasaray'da Icardi için karar çıktı! Dursun Özbek son sözü söylediHaberi görüntüle

Berke Özer böylece kariyerinde ilk kez çift haneli piyasa değerine ulaştı ve kendi rekorunu kırdı. Bu sezon Lille formasıyla Berke Özer 21 maça çıktı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berke Özer#Fransa Ligi#Rekor Transfer

BAKMADAN GEÇME!