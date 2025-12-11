Berke Özer yine penaltı kurtardı ama puana yetmedi!

Haberin Devamı

Berke Özer'in formasını terlettiği Fransız temsilcisi Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İsviçre ekibi Young Boys'a konuk oldu.

İsviçre'nin Bern kentinde bulunan Wankdorf Stadı'nda oynanan mücadelenin 32. dakikasında Lille'de Ayyoub Bouaddi, altı pas noktası üzerinde Alan Virginius'u düşürerek penaltıya neden oldu ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BERKE YİNE PENALTI KURTARDI!

Young Boys'ta penaltı vuruşunu Chris Bedia kullandı, Berke Özer sağına giden topu köşeden çıkarmayı başardı. Dönen topta Alan Virginius yakın mesafeden şutunu gönderdi, Berke Özer bir kez daha topu çelmeyi başardı ve gole izin vermedi.

25 yaşındaki file bekçisi bu sezon daha önce Ligue 1'de Lorient, Avrupa Ligi'nde Roma ve PAOK maçlarında da birer penaltı kurtarmıştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, ikinci yarıda rakibinin 10 kişi olmasını fırsat bilen ve ataklarını sıklaştıran Young Boys, 61. dakikada Darian Males'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Tanguy Zoukrou, uzatma dakikalarında arka arkaya gördüğü çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İsviçre temsilcisi sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Young Boys 9 puana yükseldi, Lille ise 9 puanda kaldı.

