Berke Özer transfer için son kararını verdi! Kulüpler anlaştığı gibi imzayı atacak

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Süper Lig'de Eyüpspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası dikkatleri çeken Berke Özer, geleceğine ilişkin kararı verdi.

Galatasaray'da temaslar sürüyor

Cim Bom’un, Fernando Muslera’nın ayrılma ihtimaline karşı gelecek sezon için 1 numara olarak düşündüğü isimlerden Berke Özer transferinde görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

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Avrupa'dan da talipleri var

Berke Özer transferi için Galatasaray, Avrupa'dan önemli ekiplerle de rekabet halinde. Son olarak ismi Aston Villa ile anılan 24 yaşındaki file bekçisine Avrupa’dan da teklifler geldiği biliniyor.

Bonservisi 10 milyon Euro

Eyüpspor'un taliplerinden dolayı Berke Özer'i sezon sonunda takımda tutması zor gözüküyor. İstanbul ekibi, alınan bilgiye göre başarılı file bekçisinin bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.

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Berke'nin tercihi Galatasaray!

Fanatik'in haberine göre birçok takımın gündemindeki Berke Özer, Galatasaray'a transfer olmak adına kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Berke’nin, Galatasaray’a gelme isteğinin ciddi seviyede olduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda imzayı atmaya hazır olduğu öne sürüldü.