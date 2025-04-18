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Berke Özer transfer için son kararını verdi! Kulüpler anlaştığı gibi imzayı atacak

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#Berke Özer#Galatasaray#TRANSFER
Berke Özer transfer için son kararını verdi Kulüpler anlaştığı gibi imzayı atacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 08:15

Bu sezon Eyüpspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası Avrupa kulüpleri de dahil olmak üzere birçok ekibin dikkatini çeken Berke Özer, transfer adına kararını verdi. Yıldız kaleci tercihini Süper Lig devinden yana kullandı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de Eyüpspor formasıyla sergilediği başarılı performans sonrası dikkatleri çeken Berke Özer, geleceğine ilişkin kararı verdi.

Galatasaray'da temaslar sürüyor

Cim Bom’un, Fernando Muslera’nın ayrılma ihtimaline karşı gelecek sezon için 1 numara olarak düşündüğü isimlerden Berke Özer transferinde görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

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Avrupa'dan da talipleri var

Berke Özer transferi için Galatasaray, Avrupa'dan önemli ekiplerle de rekabet halinde. Son olarak ismi Aston Villa ile anılan 24 yaşındaki file bekçisine Avrupa’dan da teklifler geldiği biliniyor.

Berke Özer transfer için son kararını verdi Kulüpler anlaştığı gibi imzayı atacak

Bonservisi 10 milyon Euro

Eyüpspor'un taliplerinden dolayı Berke Özer'i sezon sonunda takımda tutması zor gözüküyor. İstanbul ekibi, alınan bilgiye göre başarılı file bekçisinin bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirledi.

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Berke'nin tercihi Galatasaray!

Fanatik'in haberine göre birçok takımın gündemindeki Berke Özer, Galatasaray'a transfer olmak adına kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Berke’nin, Galatasaray’a gelme isteğinin ciddi seviyede olduğu ve kulüplerin anlaşması durumunda imzayı atmaya hazır olduğu öne sürüldü.

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#Berke Özer#Galatasaray#TRANSFER

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