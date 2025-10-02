Berke Özer'den Roma deplasmanında tarihe geçen performans! Arka arkaya 3 penaltı kurtardı!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında İtalyan ekibi Roma ile Fransız temsilcisi Lille karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Lille kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 6. dakikada Hakon Haraldsson kaydetti.

Zorlu maça damgasını vuran isim Lille'de forma giyen milli kalecimiz Berke özer oldu.

ARKA ARKAYA 3 PENALTI KURTARDI!

Karşılaşmanın 82. dakikasında Roma'nın kazandığı penaltı vuruşunu Dobvyk kullandı. Ukraynalı forvetin sol köşeye vurduğu topu Berke Özer çıkardı ancak hakem Erik Lambrechts, VAR'dan gelen uyarı sonrasında vuruş öncesinde ceza sahasına girilmesi nedeniyle penaltıyı tekrarlattı.

Haberin Devamı

Tekrarlanan penaltı vuruşunda topun başına yine Artem Dovbyk geldi. Ukraynalı forvet yine aynı köşeye vurdu, Berke Özer bir kez daha gole izin vermedi. Ancak hakem Erik Lambrechts 'çizgi ihlali var' dedi ve penaltı bir kez daha tekrarlandı.

Üçüncü penaltıyı Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule kullandı. Soule'nin sol köşeye vurduğu topta Berke Özer gole yine izin vermedi ve 3. defa üst üste penaltı kurtarmış oldu.

Maçı kazanan Lille puanını 6'ya yükseltirken Roma 3 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Roma, Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Lille ise PAOK'u konuk edecek.

BERKE ÖZER: "MAÇTAN ÖNCE SEVGİLİME GOL YEMEYECEĞİME DAİR SÖZ VERMİŞTİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan gecenin kahramanı Berke Özer, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çok mutluyum, kimse aynı akşam üç penaltı atışını kurtaracağımı tahmin edemezdi. Bu benim için bir gurur kaynağı ama en çok da üç puanı aldığımız için mutluyum, en önemlisi bu. Takım mücadele etti, elinden geleni yaptı ve bu tür takımlarla oynanan bu tür maçları, büyük bir ruhla kazanırsınız, bu yüzden onlarla gurur duyuyorum.

Haberin Devamı

Rüya gibi. Öncelikle, penaltıları kurtarabileceğimi biliyorum ama son ikisi tuhaftı. Maçtan önce sevgilime gol yemeyeceğime söz verdim. Böyle olacağını düşünmemiştim.

İlkinde Romain çok erken ceza sahasına girdi. İkincisinde ayağım çizginin üzerinde değildi. Üçüncüsü sayıldı. Ama dördüncü bir penaltı olsaydı, onu da tutardım. Takım için inanılmaz bir geceydi. Benim için önemli olan üç puan, üç penaltı kurtarmak değil."