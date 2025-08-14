Berke Özer resmen Lille'de!

Haberin Devamı

Milli kaleci Berke Özer'in yeni adresi Fransa oldu.

Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli eldiven ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU

Eyüpspor'dan yapılan açıklamaya göre Lille, Berke Özer için 4.500.000 Euro garanti ve 500.000 Euro bonus olmak üzere toplam 5.000.000 Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Berke Özer, Fransız ekibinde 1 numaralı formayı giyecek.

"EN İYİSİNİ BAŞARMAK İÇİN BURADAYIM"

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Özer, duygularını şu sözlerle ifade etti;

"Burada olmaktan çok mutlu ve heyecanlıyım. Türkiye'de herkes, son yıllarda milli takım oyuncularımızla başardığı şeylerle Lille'i tanıyor ve seviyor. Bugün burada olmak, benden önceki Burak, Zeki ve Yusuf gibi, benim için büyük bir gurur kaynağı. Lille'in geçmişte neler başardığını biliyoruz. Ayrıca, Lig 1'in çok zorlu bir şampiyona olduğunu bilsem de, bu formayla büyük işler başarmak ve duyguları deneyimlemek istiyorum. En iyisini başarmak için buradayım. Stadyumdaki taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım birlikte iyi bir bağ kurarız. İçten içe her zaman coşkulu ve harika bir atmosferi seven bir oyuncuyum. Lille için savaşacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım."

LILLE: 'TÜRK MİRASIMIZ DEVAM EDİYOR'





Engin Verel, Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mustafa Kapı'nın ardından Kuzey Fransa ekibinde forma giyen 6. Türk olan Berke Özer transferini Fransız ekibi "Türk mirasımız devam ediyor." sözleriyle duyurdu.

LILLE BAŞKANI: 'BERKE ÜST DÜZEY KALECİLERİN ÖZELLİKLERİNİ SERGİLİYOR!'

Lille Başkanı Olivier Letang ise Berke Özer transferini şu sözlerle değerlendirdi;

"Berke, çok üst düzey kalecilerin tipik teknik ve fiziksel özelliklerinin çoğunu sergileyen genç ve deneyimli bir kaleci.

Milli takımla ilk maçına yeni çıktı ve bu, kariyerinin, sürekli gelişiminin ve kulübündeki son dönemdeki çok iyi performansının bir ödülü.

Onu, Türkiye ile yakın tarihi yoğun ve tutkulu olan Lille'de büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Kulübümüz, onun Lille'e ve bu lige uyumunu ve adaptasyonunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır.

Hoş geldin Berke!"