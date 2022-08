Berke Özer: "Önceliğim lig değil proje! Hem Türkiye'den hem de yurt dışından teklif aldım..."

Haberin Devamı

Bireysel olarak çalışmalarını devam ettirdiğini belirten Berke Özer, "Şu anda bireysel antrenörümle hem fitness, hem de saha antrenmanları yapıyorum. İstanbul’da ve İzmir’de saha kiraladık. Aynı zamanda kaleci antrenmanlarımı da yapıyorum. Genelde çift antrenman oluyor. Sezon öncesi kamp gibi. Sabah fitness akşam saha antrenmanı, bazen de tam tersi oluyor. Sürekli çift antrenman yapıyorum. Böyle yoğun tempo olduğu için de yarın maça çıkacakmış gibi hazırım" şeklinde konuştu.



"EN DOĞRU OLAN KARARI SEÇMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Görüşme halinde olduğu kulüpler olduğu, en doğru kararı vermek için çalıştığını söyleyen Berke Özer, "Ligler başladı. Ancak zor bir karar aldık. Bu karar neticesinde de en doğru olanı seçmeye çalışıyoruz. Ekibimizle birlikte ince eleyip, sık dokuyoruz. Genç bir oyuncuyum. Oynamam gerekiyor. Bunun neticesinde de en doğru kararı almak için bekliyoruz. Görüştüğümüz kulüpler de var. İnşallah en kısa zamanda sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.



"KARİYERİMİ AVRUPA’DA SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"



Kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğine dikkat çeken 22 yaşındaki file bekçisi, "Benim için en önemli şey oynamak. Bunun yanında kariyerimi Avrupa’da sürdürmek istiyorum. Ama tabii ki en önemlisi oynamak, oynayabilmek, gelişebilmek. Fenerbahçe’de 4 sene geçirdim. Bu 4 senede çok önemli şeyler öğrendim. Bu öğrendiklerimi, Avrupa’da en iyi şekilde uygulamak istiyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasından sonra Süper Lig ’den birçok teklif aldığını ancak kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyen Berke Özer, şöyle konuştu:"Bu süreç bizim için Ocak ayında belli oldu. Başkanımız da açıkladı. Bu süreçte hem Türkiye’den, hem de yurt dışından birçok teklif aldık. Dediğim gibi bizim hedefimiz yurt dışında oynamak, kariyerimizi orada devam ettirmek. Bunun neticesinde tüm kulüplerimize saygıyla cevaplarımızı ilettik. Benim için şu an ilk hedef, kariyerime yurt dışında devam etmek."Berke Özer, Fenerbahçe camiası ya da taraftarlara bir kırgınlığı olup olmadığı yönündeki soruya da şöyle cevap verdi:"Asla bir kırgınlığım yok. Öyle bir şey zaten haddimize değil. Bugün buradaysak Fenerbahçe sayesinde, Fenerbahçe taraftarları sayesinde. Onların bende çok emeği var. Asla bir kırgınlığım olmadı. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Biz de genç oyuncular olarak zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi kimseye bir kırgınlığım asla yok."





"AYRILIK KARARI ÇOK ZORDU"



Fenerbahçe’den ayrılık kararını çok zor aldığını vurgulayan Berke Özer, "22 yaşımdayım. Tüm genç oyuncular için aslında önemli olan şey düzenli olarak oynayabilmek. Bu doğrultuda gelişebilmek. Sadece oynamak tabii ki yeterli değil. Aynı zamanda bir şeyler öğrenmek, gelişmek çok önemli. Bu doğrultuda ailemle, menajerimle oturduk bir karar aldık. Bu konuda başkanımız Ali Koç’a da çok teşekkür etmek istiyorum. Her zaman yanımda oldu. Sadece bu süreçte değil, tüm Fenerbahçe kariyerim boyunca bana bir baba, ağabey gibi yaklaştı. Yanımda destek oldu. Çok zor bir karardı. Ama kariyerim açısından böyle bir karar vermem gerekiyordu. Hep birlikte oturduk, konuştuk ve böyle bir karara vardık" ifadelerini kullandı.



"KULÜPLER YABANCI KONTENJANINI KALEDE KULLANMAK İSTEMİYOR"



Türk futbolunda son zamanlarda çıkan birçok iyi kaleci olmasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Berke Özer, "Ülkemizde bir kaleci bolluğu var. Sadece kaleci olarak değil, birçok genç oyuncu yetiştiriyoruz. Emirhan, Arda ve birçok isim var. Bence bunun en önemli sebebi genç oyuncuların oynuyor olmaları. Aynı zamanda yabancı sınırı da buna bir etken. Genellikle takımlarımız bu yabancı kontenjanını kalede kullanmak istemiyor. Bu sebeple de hem alt liglerde hem de üst liglerde birçok kaleci fırsat buluyor. Ben bu sayede birçok kaleci çıktığını düşünüyorum. Uğurcan gibi, Altay gibi... Genç yaşlarına rağmen milli takımlarda oynayan birçok kalecimiz var. Fırsat geldikçe genç oyuncuların neler yapabildiğini görüyoruz. Tüm kulüplerimize örnek olmalı. Aynı zamanda bu oyuncuların oynamasıyla ekonomik olarak da kulüpler rahatlıyor. Ben her kulübümüzün bu yola gitmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.



"HER TÜRK OYUNCUNUN EN TEPEYE KOYDUĞU YER MİLLİ TAKIMDIR"



Düzenli olarak oynaması halinde yeniden milli takıma yükselebileceğini belirten Berke Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her Türk oyuncunun en üst seviyeye, en tepeye koyduğu yerdir milli takım. Her şeyden önce kariyeri bir kenara bırakırsak gurur kaynağıdır. Hayatta başarabileceğim en büyük şey benim gözümde milli takımda oynamak. Bunun için de oynamak gerekiyor. Ben iyi performans gösterip, sürekli oynadığım takdirde oraya ulaşacağımı düşünüyorum."

Haberin Devamı





"ÖNCELİĞİMİZ LİG DEĞİL, PROJE"



Görev yapacağı takımın yer aldığı ligin değil, projelerinin önemli olduğunu ifade eden genç file bekçisi, sözlerini şöyle noktaladı:



"Çok önceliğimiz var. Böyle bir karar verdik, bu kararın neticesinde de bu kadar bekledik, en doğru şeyin olması gerekiyor. Tabii ki lig olarak değil ama proje önceliğimiz var. Konuştuğumuz takımlarda öncelik verdiğimiz konu bu, proje olması, geleceğe yatırım olması. Böyle bir karar aldıysak bunun neticesinde böyle bir adım atmamız gerekiyordu. Şu anda da görüştüğümüz bütün takımlarla bu çerçevede konuşuyoruz. Proje, oynama fırsatı, kariyer fırsatı konuşuyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuçlanacak."