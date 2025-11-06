×
Berke Özer, Kızılyıldız deplasmanında Lille'i yaktı!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 22:57

Berke Özer'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız, sahasında Fransız temsilcisi Lille'i ağırladı. Konuk ekipte milli file bekçisi Berke Özer karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı Kızılyıldız, Berke Özer'in 85. dakikada yaptığı müdahaleyle penaltı kazandı.

Ev sahibi ekipte topun başına geçen Marko Arnautovic vuruşu gole çevirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından lig aşamasındaki ilk galibiyetini alan Kızılyıldız 4 puana yükselirken, ikinci mağlubiyetini alan Lille ise 6 puanda kaldı.

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Lille sahasında Dinamo Zagreb'i konuk edecek, Kızılyıldız ise evinde FCSB ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde oynanan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Malmö FF 0 - 1 Panathinaikos
  • Salzburg 2 - 0 Go Ahead Eagles
  • Sturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest
  • Dinamo Zagreb 0 - 3 Celta Vigo
  • Midtjylland 3 - 1 Celtic
  • Basel 3 - 1 FCSB
  • Utrecht 1 - 1 Porto
  • Nice 1 - 3 Freiburg

