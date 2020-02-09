Berke Özer isyan etti: "Yazık... Çok yazık'

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile oynadığı maçta 25. dakikada kaleci Altay Papiss Cisse'nin penaltı ataşında gole izin vermedi.

Maçın hakemi Altay Bayındır'ın çizgi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı atışını tekrar etti. Yine topun başına geçen Cisse penaltıyı gole çevirdi. Penaltının tekrarlanması kararına sarı futbolcuların yanı sıra taraftarlar da büyük tekpi gösterdi.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer de bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterenlerden biriydi. Berke paylaşımın'da 'Yazık..Çok yazık' ifadeleriyle karara tepki gösterdi. İşte paylaşım şöyle:





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