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Futbol
Haber Giriş: 09.02.2020 - 10:54,Son Güncelleme:/

Berke Özer isyan etti: "Yazık... Çok yazık'

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Berke Özer isyan etti: "Yazık... Çok yazık'

Fenerbahçe'nin sezon başında Westerlo'ya kiraladığı genç kaleci Berke Özer, Altay Bayındır'ın kurtardığı ve daha sonra tekrarlanan penaltının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor ile oynadığı maçta 25. dakikada kaleci Altay Papiss Cisse'nin penaltı ataşında gole izin vermedi. 

Maçın hakemi Altay Bayındır'ın çizgi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı atışını tekrar etti. Yine topun başına geçen Cisse penaltıyı gole çevirdi. Penaltının tekrarlanması kararına sarı futbolcuların yanı sıra taraftarlar da büyük tekpi gösterdi.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer de bu karara sosyal medya hesabından tepki gösterenlerden biriydi. Berke paylaşımın'da 'Yazık..Çok yazık' ifadeleriyle karara tepki gösterdi. İşte  paylaşım şöyle:

Berke Özer isyan etti: Yazık... Çok yazık

Berke Özer isyan etti: Yazık... Çok yazık


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