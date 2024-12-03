Berke Özer ikinci kez Galatasaray'ın kâbusu oldu

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Galatasaray, Eyüpspor karşısında istatistiklerde rakibine büyük üstünlük kursa da rakibin kalecisi Berke Özer’i bir türlü aşamadı. Rakip ceza sahasında 53 kez topla buluşan, 14’ü isabetli 28 şut atan, 10 net pozisyon kaçıran, 2 topu direkten dönen, gol beklentisi 4.70 olan Cimbom galibiyeti getirecek golü bir türlü atamazken 12 kurtarış yapan Berke de lig liderinin kâbusu oldu. 24 yaşındaki eldiven RAMS Park’taki performansıyla bu sezon Süper Lig’de en fazla kurtarışa imza atan isim olmayı da başardı.

DERBİ SONRASI GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Ancak Berke’nin Galatasaray’a karşı sergilediği bu performans hiç de tesadüf değil. Yıldız kaleci, Fenerbahçe forması giydiği dönemde de 21 Kasım 2021’de oynanan ve sarı lacivertlilerin son dakikada Crespo’nun golüyle 2-1 kazandığı deplasmandaki Galatasaray derbisine de damga vurmuştu. Altay’ın yokluğunda, hastalığına rağmen kaleye geçen Berke Özer 3 net kurtarışla takımının galibiyetinde büyük rol oynamış, karşılaşma sonrasında ise sevinçten gözyaşlarını tutamamıştı.

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DAHA ÖNCE DE BURADA YAPMIŞTIM

Berke Özer, Eyüpspor ile 2-2 biten maç sonrası “Kariyerinin en fazla kurtarış yaptığın maçı oldu. Bu sezonun en yüksek kurtarış sayısına ulaşan kalecisi oldun” hatırlatılması yapılınca F.Bahçe ile 2-1 kazanılan maça atıfta bulunarak “Daha önce de burada bir performansım vardı, onu ilk sıraya koyarım. İkinci olarak da bunu koyabiliriz. İstatistiklere dikkat etmiyorum. Ben mutluyum. Bizler Türk oyuncularız. Sahada da performans gösterdiğim için mutluyum. Emeklerinin karşılığını alabilmek en büyük mutluluk” değerlendirmesinde bulundu