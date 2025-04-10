Berke Özer için Liverpool ve Newscastle geliyor!

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Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği üst düzey performansla Eyüpspor'un yükselişinde önemli rol oynayan milli kaleci Berke Özer'in transferine dair çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Birçok talibi olan 24 yaşındaki genç kaleci, yükselen performansı sonrası A Milli Takım'dan da davet almıştı. İşte Berke Özer'in talipleri ve transferine dair yaşanan son gelişmeler...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY

Altyapısından yetiştiği Altınordu'dan 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Berke Özer, daha sonra takımdan ayrılmıştı. Ancak Fenerbahçe yönetimi, takımdan ayrılan Berke'nin yeni takımındaki sözleşmesine dikkat çeken bir madde koydurdu. Fenerbahçe, Berke Özer'in bonservisinin yüzde 50'sine sahip durumda. Bu durum, genç oyuncuyla yakından ilgilenen Galatasaray yönetiminde ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda.

ASTON VILLA

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Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Berke Özer ile ciddi şekilde ilgileniyor. İngiliz ekibi, yaşı ilerlemeye başlayan Emiliano Martinez'den kaleyi devralması için Berke Özer'i ciddi bir aday olarak değerlendiriyor.

İKİ DEV İZLEYECEK

Öte yandan Premier Lig'de şampiyonluğa yürüyen Liverpool ve son sezonlarda gösterdiği çıkışla dikkat çeken Newcastle United da Berke ile yakından ilgileniyor. İki kulüp, Berke’yi Adana Demirspor maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda canlı izleyecek.

BERKE'NİN İSTEĞİ

Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Berke Özer, özellikle Premier Lig'in önemli kulüplerinin kendisi ile ilgilenmesinden oldukça memnun. Berke, İngiltere'de futbol oynamaya oldukça istekli.

EYÜPSPOR'UN TALEBİ

Berke'nin yükselen performansı sebebiyle oyuncusunu ucuza kaptırmak istemeyen Eyüpspor yönetimi, genç kalecinin ayrılığı için istediği bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirledi. İstanbul ekibi, bu civarda gelecek teklifleri değerlendirecek.