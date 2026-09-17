Berke Özer gururlandırdı! Fransa'da 1 numara

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Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer taraftarların bir numarası oldu.

AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Milli kaleci Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de taraftarların oylarıyla “Ağustos Ayının Futbolcusu” seçildi.

KRİTİK ROL OYNADI!

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki kaleci, özellikle yaptığı kritik kurtarışlarla takımının aldığı sonuçlarda önemli rol oynadı.

Özer, Lille'in deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 9 kurtarış yaparak öne çıkmıştı. Milli kalecinin bu performansı, Lille taraftarlarının da takdirini kazandı.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt değeri 10 milyon Euro olan milli eldiven, bu sezon Lille formasıyla 5 müsabakada kalesinde 5 gol görürken, 3 maçta clean sheet (kalesinde gol görmeme) yaşadı.

Berke, bu müsabakalarda toplam 450 dakika sahada kaldı.