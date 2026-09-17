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Berke Özer gururlandırdı! Fransa'da 1 numara

Güncelleme Tarihi:

#Berke Özer#Lille#Fransa Lig 1
Berke Özer gururlandırdı Fransada 1 numara
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2026 10:31

Fransa Lig 1 ekibi Lille'de forma giyen Berke Özer, performansıyla damga vurmaya devam ediyor. Başarılı eldiven bu kez de, Fransızlar tarafından 1 numara seçildi.

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Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli kaleci Berke Özer taraftarların bir numarası oldu.

Berke Özer gururlandırdı Fransada 1 numara

AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Milli kaleci Berke Özer, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de taraftarların oylarıyla “Ağustos Ayının Futbolcusu” seçildi.

Berke Özer gururlandırdı Fransada 1 numara

KRİTİK ROL OYNADI!

Sezon başından bu yana gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki kaleci, özellikle yaptığı kritik kurtarışlarla takımının aldığı sonuçlarda önemli rol oynadı.

Özer, Lille'in deplasmanda Toulouse'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 9 kurtarış yaparak öne çıkmıştı. Milli kalecinin bu performansı, Lille taraftarlarının da takdirini kazandı.

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Berke Özer gururlandırdı Fransada 1 numara

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt değeri 10  milyon Euro olan milli eldiven, bu sezon Lille formasıyla 5 müsabakada kalesinde 5 gol görürken, 3 maçta clean sheet (kalesinde gol görmeme) yaşadı.

Berke, bu müsabakalarda toplam 450 dakika sahada kaldı.

Berke Özer gururlandırdı Fransada 1 numara

 

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#Berke Özer#Lille#Fransa Lig 1

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