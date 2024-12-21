Berke Özer: Galibiyeti Eyüpspor hak etti

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24 yaşındaki eldiven 2-2 biten G.Saray karşılaşmasına da 12 kurtarışla damga vurmuştu. Sakatlığı sonrası 1 idmanla F.Bahçe karşısında kaledeki yerine alan Berke çok mutlu olduğunu belirtirken “Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Hafta boyu inanılmaz çalıştırdılar. Sahada olmayı çok istiyordum. Şükür ki 1 puan aldık ama galibiyeti kaçıran biz olduk. Hem kendi hem takımın performansından çok mutluyum. Hem G.Saray hem F.Bahçe karşısında puan aldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz” dedi.

BERKE ÖZER’DE ARDA’NIN ETKiSi VAR

Eyüp Başkanı Murat Özkaya, Arda Turan’ın takımda büyük değişim yarattığını söyledi. Özkaya, Berke Özer için“Türk futbolu bir kaleci kazanıyor ama bunların hepsinin altyapısında Arda Turan var. Diyaloğu, oyuncuların ona inancı kendi performanslarını ortaya çıkarmalarını sağlıyor. Berke de Ahmed Kutucu da Thiam da iyi performans veriyor” dedi.