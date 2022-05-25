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Berke Özer, Fenerbahçe'ye veda etti!

#Fenerbahçe#Berke Özer#Ali Koç
Berke Özer, Fenerbahçeye veda etti

Fenerbahçe ile kontratı sona eren Berke Özer, takımdan ayrıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe ile bir süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdüren Berke Özer, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını duyurdu.

İşte Berke Özer'in veda açıklaması;

"Büyük Fenerbahçe Ailem,

Kahramanlarımın forma giydiği, genç yaşta bir taraftarı olarak kapısından adım attığım kulübümden, Fenerbahçem'den ayrılıyorum.

Duygularım karmakarışık. Ne anlatsam ne söylesem eksik olacak. Kendimi bildim bileli, renklerini her gördüğümde kalbimi titreten, 4 yıldır ise büyük bir gurur ile sırtımda formasını, kalbimde armasını taşıdığım çocukluk aşkımdan ayrılmak benim için gerçekten zor. Ancak biliyorum ki o kapı bana her zaman ardına kadar açık.

Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. En iyi şekilde bu formaya hizmet etmek için de çok çalıştım.

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Sevgili ailem, Fenerbahçem'e belki saha içinden artık destek olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe'nin bir parçası, bir taraftarı olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman en derinden yaşamaya devam edeceğim.

Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Ali Koç'a, yöneticilerimize, hocalarıma,takım arkadaşlarıma,tüm kulüp personeline ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum.

Hakkınızı helal edin.

Berke"

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