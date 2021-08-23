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Berke Gürbüz resmen Gaziantep FK'da!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Berke Gürbüz'ü transfer ettiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Berke Gürbüz'ü kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki Berke Gürbüz ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Berke Gürbüz'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında uzun yıllar boyunca başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.